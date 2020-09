Confira a lista com os lançamentos da Netflix nesta quinta-feira, 10 de setembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias de hoje para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta quinta-feira (10)

A Babá — Rainha da Morte

Dois anos após a noite terrível mostrada em A Babá, Cole vive outro pesadelo chamado ensino médio. Para complicar ainda mais, os demônios do passado querem vingança.

Julie e os Fantasmas (1ª temporada)

A adolescente Julie descobre a paixão pela música e pela vida quando cria uma banda com um trio de fantasmas.

Memórias de Idhún

Para salvar o planeta, um garoto precisa enfrentar o assassino de seus pais. Nessa jornada, ele acaba descobrindo um mundo de violência e magia.

O Segredo do Templo (2ª temporada)

O Segredo do Templo conta a história de uma jovem artista cuja vida é transformada após a descoberta de um símbolo em um sítio arqueológico.