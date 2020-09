‘Borat 2' já estaria pronto para ser lançado, diz revista

Lançado em 2006 e indicado ao Oscar de Melhore Roteiro Adaptado, o longa – O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América pode ter uma continuação. 'Borat 2', com Sacha Baron Cohen, já estaria pronta para ser lançada, de acordo com a revista Collider.

No novo filme, Sacha viveria o protagonista que não é mais uma pessoa desconhecida e por isso teria que usar disfarces para continuar seu trabalho entrevistando pessoas para a TV do Cazaquistão.

Segundo a revista, o longa já foi exibido em segredo para algumas pessoas importantes da indústria cinematográfica norte-americana, mas ainda não teria data definida para lançamento.

Uma imagem gravada há algumas semanas em Los Angeles que mostra Cohen como Borat aumentou as especulações sobre o lançamento de uma continuação.

Veja as cenas: