ASSISTA: Deu ruim! Cisne raivoso persegue homem no lago

Existem coisas que acabamos descobrindo somente pelo lado ruim e no caso de um desconhecido que teve um vídeo seu divulgado recentemente nas redes sociais este é um exemplo clássico.

O sujeito estava nadando em um lago com alguns cisnes e pelo que se pode notar, os bichinhos não gostaram muito da presença dele.

Foi então que furioso com o homem no lago, um dos cisnes começou a persegui-lo, e para piorar, o momento foi todo registrado pelos amigos do sujeito que estavam no local e deram altas gargalhadas.

Assista abaixo o vídeo divulgado em uma página no Facebook: