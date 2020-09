Vídeo: Filha de Silvio Santos revela que sofreu acidente e esta sem andar

A apresentadora Sílvia Abravanel, filha de Sílvio Santos, revelou no Instagram que sofreu um acidente andando a cavalo em maio e está reaprendendo a andar.

De acordo com ela, em junho teve que passar por uma cirurgia séria para reconstruir o ligamento do joelho, e ainda está se recuperando.

No vídeo, ela aparece deitada, com máscara de proteção, e fazendo fisioterapia no joelho.

“Estou aumentando, gradativamente, os graus pra conseguir dobrar o joelho, quem nem isso eu estava conseguindo fazer”, disse.

Veja o vídeo: