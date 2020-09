Pantera Negra vira mural em homenagem na cidade de Goiânia; veja o resultado

Nas últimas semanas, o ator Chadwick Boseman recebeu diversas homenagens ao redor do mundo devido a representatividade de seu personagem, o Pantera Negra.

Vídeos, textos e mensagens de apoio de fãs e personalidades da mídia, lamentavam a perda do artista que morreu no último dia 28 de agosto, com um câncer de cólon.

No Brasil, recentemente, uma homenagem à Boseman vem ganhando repercussão, trata-se de um mural feito por um artista da cidade de Goiânia. A obra é de Valdecy Ferreira, conhecido como Decy Graffiti, e fica localizada na Avenida Marginal Botafogo.

Além desta, Decy possui diversas outras obras em um extenso portfólio. Uma das mais conhecidas é a pintura do líder de movimentos nos EUA, Martin Luther King.

Confira abaixo como ficou a arte em homenagem à Chadwick: