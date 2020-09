'Música na Band': Marcos e Belutti estreiam show do novo DVD em live nesta sexta

O Música na Band desta sexta-feira (11) exibe um show ao vivo de Marcos e Belutti, a partir das 22h45. Esta será a primeira apresentação da dupla após o lançamento do DVD “Cumpra-se”, que chegará aos aplicativos de música nesta quinta-feira (10). Além de interpretar a nova música de trabalho, “Tudo Indica”, que conta com a participação especial de Jorge e Mateus, os sertanejos vão relembrar grandes sucessos que marcaram os 12 anos de carreira.

“Na sexta-feira, o projeto ficará disponível na íntegra em todas as plataformas digitais, então estamos muito ansiosos para que tudo aconteça da melhor forma possível”, afirma Marcos. “Esse trabalho é muito especial para nós e poder celebrar o lançamento dele com uma live para o Música na Band é incrível. Faremos um setlist bem diversificado com alguns sucessos nossos, músicas do novo projeto, hits do sertanejo e até canções de outros ritmos. Recebemos muitos elogios com nossos repertórios em todas as lives, e nessa não será diferente. Esperamos o público para curtir conosco”, convida Belutti.

Nascidos em Santo André e São Paulo, respectivamente, Leonardo Prado de Souza e Bruno Belucci Pereira se conheceram por meio de Bruno (Bruno & Marrone) e Edson (Edson & Hudson), que dirigiram o primeiro DVD da dupla em 2008.

Ao longo da trajetória, dividiram os vocais com grandes nomes da música nacional, como Marília Mendonça, Marciano, Fernando e Sorocaba, Wesley Safadão, Roupa Nova, Ferrugem, Matheus e Kauan e Xand Avião. Entre as canções de destaque estão “Domingo de Manhã”, que foi o single mais tocado nas rádios do Brasil em 2014, “Aquele 1%”, “Romântico Anônimo”, “Cancela o Sentimento”, “Eu Era”, “Tão Feliz”, “Solteiro Apaixonado”, “Siga a Seta”, “Cancela o Sentimento” e “@Isa”.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.