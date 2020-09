Mergulhe na música com a edição online do In-Edit

Pela primeira vez online, o In-Edit Brasil (Festival Internacional do Documentário Musical) começa nesta quarta-feira (9) sua 12ª edição. Até o dia 20 de setembro serão apresentadas diariamente mais de 60 obras inéditas no circuito comercial, incluindo exibições gratuitas.

São filmes que mostram os bastidores do mundo da música. “Matriz.Doc” (2020) é registro do processo criativo de Pitty. Em “The Quiet One” (2019), o baixista original dos Rolling Stones, Bill Wyman, dá sua versão da história da banda. Já em “My Darling Vivian” (2020), outro da mostra, as filhas do primeiro casamento de Johnny Cash abrem o jogo sobre ele e sua mãe, Vivian.

Os ingressos custam R$ 3, mas há sessões gratuitas também. Confira em br.in-edit.org.