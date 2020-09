Influenciador digital, Edson leva o nono troféu do MasterChef 2020

Na noite dessa terça-feira (8), Edson, de 28 anos, levou para casa o nono troféu do MasterChef 2020. Já no primeiro desafio, embora muito nervoso, o empresário conseguiu entregar um elogiado bolo de limão com chocolate branco. No entanto, foi na prova decisiva que ele conquistou de vez o paladar dos jurados Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça com uma marmita de arroz com rabada feita em apenas 1h.

Em entrevista ao Portal da Band, o cozinheiro não segurou o entusiasmo pela vitória. “Nunca tinha vencido uma competição na vida e isso significa muito pra mim”.

A paixão pela culinária nasceu ainda na infância por influência de seu pai, que faleceu há dois anos. Casado com a influencer Amanda Domenico e pai de dois filhos (Rhavi, de 1 ano, e Maya, de 1 mês), ele compartilha todas as suas receitas no Instagram, onde é seguido por mais de 200 mil pessoas. “Aos 16 ou 17 anos pensei em cursar Gastronomia, mas acabei entrando em uma faculdade de Engenharia que nunca terminei. Trabalhei por muitos anos com venda de carros, só que sempre gostei de cozinhar”, conta.

Em casa, a companheira nem chega perto das panelas. “Minha esposa não cozinha mais nada porque eu não deixo”, brinca. “Leio muitos livros e estudo bastante para fazer coisas novas. Amo churrasco, faço quase toda semana, mas tenho fases e vou mudando os pratos conforme a minha inspiração e o que tenho na geladeira”.

Após a vitória, Edson quer continuar se dedicando ao que realmente lhe faz feliz. “É algo que mexe com a minha autoestima. Nunca fui bom nos esportes ou nos estudos, mas sempre fui bom de garfo. Quando criança, era gordinho e sofria muito bullying. Por causa disso, nunca olhei com mais generosidade para a comida. Vou continuar ensinando as pessoas com o que eu sei fazer. Para mim, isso é terapia, hobbie e amor”, finaliza.

Além de conquistar o tão sonhado troféu MasterChef, o competidor levou para casa R$ 5 mil do PicPay e doou a mesma quantia para a CEPAC (Associação Criança Especial de Pais Companheiros), localizada em Jacareí, no interior de São Paulo. A entidade promove ações assistenciais, educacionais e clínicas voltadas às pessoas com deficiência neurológica. Ele ainda foi premiado com uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-graduação da Universidade Estácio, um dispositivo Echo e R$ 5 mil em compras no site amazon.com.br. A Brastemp também deu ao campeão um forno da linha Gourmand, digno de um chef, e a Tramontina ofereceu um jogo de panelas profissional e um Kit Chef de facas.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo da emissora. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h30, no Discovery Home & Health.