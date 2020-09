Grey’s Anatomy: É hora de dar tchau! Quem é o personagem que deve sair da série na 17ª temporada?

Grey’s Anatomy é conhecida por suas despedidas marcantes, Izzie, Yang, Deusa da Ortopedia (codinome que os verdadeiros fãs da Torres entendem) e recentemente o Karev (interpretado por Justin Chambers), são algumas das figuras que serão lembrados para sempre na trajetória da série médica.

E embora a maioria dos personagens sejam amados por todos, os fanáticos por Grey’s Anatomy começaram a levantar recentemente uma hipótese de quem será o próximo ator a “dar tchau” à trama.

Antes de falarmos quem é, vamos deixar algumas pistas. Segundo o que aponta um fã que fez uma análise profunda sobre os personagens que ainda compõe o elenco, esta pessoa atualmente está sem nenhuma conexão direta com nenhuma outra figura da série. Além disso, este personagem poderia estar pronto para seguir uma carreira na Broadway, mesmo tendo assinado contrato para a 17ª season, segundo o que afirma o site Vader. E aí, adivinhou quem é?

Bom, então vamos lá, segundo a teoria deste super fã de Grey’s Anatomy, a próxima pessoa a deixar a série deve ser Jackson Avery (interpretado por Jesse Williams). Confira abaixo a análise feita pelo fã e divulgada pelo site Vader:

“Owen e Teddy atualmente têm uma história que pessoalmente gostaria de ver. Catherine precisa de um desfecho com Richard, seja com um término ou voltando à ficarem juntos. Tenho gostado muito da Maggie, atualmente, e quero ver para onde ela irá com seu novo affair. Amélia e Link são meu par favorito desde Slexie. Jackson realmente não tem nada que fazer. Então, minha melhor aposta seria o Jackson”, finaliza.

E você, também acha que a hora de Jackson está chegando? E mais, concorda com essa teoria?