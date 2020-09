Grey’s Anatomy: atriz abre o jogo e conta qual será o destino de Teddy na série

Se você assistiu a última temporada de Grey’s Anatomy, possivelmente deve ter ficado com várias curiosidades sobre a personagem de Teddy Altman (interpretada por Kim Raver).

A descoberta sobre a orientação sexual da médica, a traição com Tom Koracick no pré-casamento com Owen, entre tantos outros pontos levaram os fãs a pensarem: qual o destino de Teddy na série?

De acordo com o site TecMundo, em entrevista ao programa TV Insider, Raver revelou que Altman tem vários traumas que devem ser abordados amplamente na próxima temporada.

Dentre os principais conflitos que serão discutidos, em especial na 17ª season de Grey’s Anatomy, está o amor conflituoso que Teddy sente por Owen, Koracick e Alisson.

Vale reforçar que além de explorar mais sobre o psicológico da personagem, esta pode ser também uma excelente oportunidade, para que Altman ganhe ainda mais visibilidade na série.

O que resta agora é esperar e acompanhar tudo que irá acontecer na próxima temporada. Você está preparado(a)?