Globo confirma fim do 'Sinta-se em Casa' e informa próximo projeto de Marcelo Adnet

A Rede Globo confirmou nesta terça-feira (8) o fim do programa 'Sinta-se em Casa', com Marcelo Adnet. De acordo com a emissora, o humorista irá se dedicar, a partir da próxima segunda-feira (14), às gravações da nova temporada do programa Escolinha do Professor Raimundo.

Em nota enviada pela Rede Globo, Adnet destacou os "110 episódios [feitos] dentro de 183 dias de quarentena trabalhando de casa", com mais de 300 personagens, e disse que teve um "aprendizado gigante".

Marcelo Adnet revelou na segunda-feira (7), que seu programa de esquetes chegará ao fim nesta sexta-feira, mesmo dia em que será lançado o episódio número 110.

Em uma conversa no Twitter, o humorista Paulo Vieira comentou que Marcelo Adnet não teria "tempo para fofoca" por se dedicar ao programa diário de humor. Adnet respondeu que o Sinta-Se Em Casa irá acabar nesta semana.

"Aí passarei a me exercitar, pegar sol e beber água. E seguir suas tretas!", brincou Adnet. "Eu lamento como espectador, mas como amigo imagino o quanto você está cansado, né? É importante se recompor!", respondeu Vieira, e Adnet concordou, destacando que foram produzidos, até o momento, 106 episódios.

As esquetes de humor são produzidas na casa de Adnet, e fazem piadas com temas atuais, incluindo a pandemia, memes e também paródias políticas.

Diversos vídeos do humorista imitando políticos como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes viralizaram nas redes sociais. Uma de suas últimas imitações na semana passada, de Mário Frias, rendeu críticas por parte do secretário especial da cultura.