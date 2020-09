Floribella: Reprise promete marcar nova geração

Com 23 anos, Julia Pinho se desdobra nas tarefas como mãe da Sofia e publicitária no trabalho em casa. Agora, a rotina dela ganha mais um compromisso. O que vem por aí, Julia?

"A volta de Floribella. Vou assistir", conta a jovem mostrando o CD da trilha sonora da novela ao repórter Juliano Dip, do Jornal da Band. "Quinze anos [guardado], todo gasto já, todo quebrado de tanto passear junto comigo", relembrou.

Sucesso do começo dos anos 2000, Floribella volta à tela da Band 15 anos depois para recontar a história da menina sonhadora que perde a mãe na infância e é criada pela madrinha malvada.

"Eu lembro da Maura Torres Bitencourt, que era a Suzy Rêgo. Ela tinha uma franja loira no cabelo. Eu lembro da Delfina, eu achava esse nome muito mal. Lógico, a Flor e o Fred. Uma vez que eu estava no mercado, o Roger Gobeh entrou. Foi o meu primeiro crush de infância", conta a publicitária Julia.

A protagonista Maria Flor – vivida por Juliana Silveira – se divide entre o trabalho com babá e o sonho de fazer sucesso com a sua banda. A trilha sonora da novela virou febre na época. A Julia, agora, tenta ensinar os hits para a filha.

Quem também lembra muito bem dessa época é a mãe da publicitária. "Era um tal de Floribella para lá, Floribella para cá. E a gente tinha que ceder a televisão, porque ela queria assistir, mas queria assistir com a família. Então, ela colocava a gente, os avós, para ver junto", contou Carla Pinho.

A cena deve se repetir em breve. Floribella reestreia na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, depois do Jornal da Band.

