Com novos consoles a caminho, o momento é de ofertas para os modelos atuais

Tanto a Microsoft quanto a Sony anunciaram para o fim do ano o lançamento de seus novos consoles de videogame. O Xbox Series X e o PS5 terão mais capacidade de memória e nível de definição de imagens. Sonho de consumo de 10 entre 10 crianças e adolescentes (e até de adultos) que curtem jogos, a novidade dos novos consoles é que os jogos serão compatíveis com os modelos das gerações anteriores e, em sua maioria, serão disponibilizados on line. O novo Xbox teve o preço divulgado para o mercado norte-americano a partir de U$ 299,00 até U$ 499,00 enquanto o valor do PS5 ainda não foi anunciado pelo fabricante.

Assim, essa pode ser uma boa hora para adquirir os modelos atuais que estão mais baratos e mesmo quando houver a troca para a geração posterior poderão aproveitar todos os jogos (que também são mais em conta para os modelos Xbox One e PS4). Além deles, selecionamos ainda o mais novo modelo Nintendo Switch, lançado em 2019 mas que teve uma atualização da duração da bateria, para comparação. Confira:

1. Console Xbox One S 1TB e 2 Controles





Possua a melhor combinação de Xbox, incluindo 2 controles. E agora, com o novo Xbox One S, você pode assistir a filmes 4K Blu-ray e Netflix no deslumbrante 4K Ultra HD e jogar uma crescente biblioteca de jogos Xbox 360 via retrocompatibilidade. Com todos os maiores blockbusters deste ano, nunca houve um melhor momento para avançar com o Xbox One. Compre a partir de R$ 2.962,84.

2. Nintendo Switch Azul e Vermelho Neon





A Nintendo anunciou um modelo atualizado do console que difere do modelo original na longevidade da bateria. Enquanto o modelo original da Nintendo Switch tem uma bateria que dura entre 2.5 a 6.5 horas, o modelo atualizado tem uma bateria que dura entre 4.5 a 9 horas. É uma diferença considerável. No caso específico de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a bateria da Switch original permite jogar durante 3 horas. A bateria do novo modelo permite jogar durante 5.5 horas. Compre a partir de R$ 3.625,00.

3. Console PlayStation 4 1TB





O pacote playstation hits oferece jogos incríveis que proporcionarão entretenimento sem fim com jogos dinâmicos e conectados, gráficos e velocidade intensos, personalização inteligente, recursos sociais integrados intensamente e inovadores recursos de segunda tela. Combina conteúdo sem igual, experiências de jogos imersivas, todos os seus aplicativos favoritos de entretenimento digital e recursos exclusivos do playstation. Compre a partir de R$ 2.599,00.

BÔNUS: Controle Dualshock 4 PlayStation 4 Preto





Rapidamente você irá perceber que precisa de um controle extra no PS4 para jogar em dupla em vários jogos que oferecem essa possibilidade (como os esportivos). O controle sem fio DualShock 4 para o sistema PlayStation 4 define esta geração de jogos, combinando recursos revolucionários e conforto com controles precisos e intuitivos. Compre a partir de R$ 249,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.