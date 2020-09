Assista: Noiva misteriosa aparece no meio da BR e assusta condutores; veja o momento

O que você faria se estivesse dirigindo no meio de uma estrada escura e de repente visse uma mulher vestida de noiva caminhando?

Não, essa não é nenhuma lenda urbana. O fato aconteceu no último dia 30, com a moradora de Curitibanos, em Santa Catarina, Milla Fernandes, que tinha o sonho de usar um vestido de noiva.

E para que o sonho não fosse realizado sozinho, mesmo que não fosse casar, nesta ocasião, Milla convidou uma amiga para simbolizar o papel da “madrinha”. A moradora de Santa Catarina quem arcou com todos os custos e está à procura de um pretendente.

Em entrevista ao portal ND+, Milla relatou que ela e amiga caminharam por cerca de 2 horas pela BR-470 e que algumas pessoas inclusive acharam que ambas estavam possuídas. “Foi muito legal, apesar dos percalços. Teve uma dupla que nos parou dizendo que estávamos possuídas por espíritos. Vários carros pararam porque acharam bizarro. Também recebemos vários xingamentos, mas eu não me abalo com isso”, conclui Fernandes.

Quer saber como foi o “passeio” de Milla? Assista abaixo o vídeo gravado por um dos motoristas: