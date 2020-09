Xbox Series S é confirmado e valor nos EUA será de 300 dólares

A Microsoft finalmente confirmou o Xbox Series S, um dos segredos mais mal guardados da indústria de videogames em 2020. O console é uma versão mais básica da nova geração e será vendido por 299 dólares nos Estados Unidos (cerca de R$ 1,6 mil).

O anúncio veio ainda na madrugada, após uma reportagem do portal Windows Central divulgar a primeira imagem do aparelho. O site afirma que a nova geração da Microsoft será lançada em 10 de novembro e que o preço do Xbox Series X – modelo principal e turbinado – será de 499 dólares (cerca de R$ 2.675). Ambas as informações ainda não foram confirmadas.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Na comparação com o console principal, o Series S é bem menor e não irá aceitar mídia física, funcionando apenas com jogos digitais. Um grande círculo preto na parte de cima chama a atenção, e pode ser usado para dissipação de calor – informação que ainda deve ser confirmada.

O preço no Brasil ainda não está disponível, mas, ao custar 300 dólares, a expectativa é que o console tenha o preço mais acessível da nova geração. Até o momento a Sony não confirmou o preço do PlayStation 5, que também será lançado no fim do ano, sem data confirmada.

Um vídeo de anúncio, ainda não publicado nas redes da Xbox, mas que circula nas redes sociais, detalha algumas especificações. De acordo com o vídeo, o sistema terá saída de 1440p com até 120 quadros por segundo, com raytracing e um SSD customizado de 512 GB.

Será possível assistir a serviços de streaming em 4K, assim como ampliar a imagem de jogos para 4K – mas sem a garantia de qualidade de um sistema nativo.