Will Smith confirma duas temporadas para nova versão de 'Um Maluco no Pedaço'

Will está de volta a Bel-Air durante ao menos duas temporadas. Will Smith, que protagonizou a série "Fresh Prince of Bel-Air", conhecida após inúmeras reprises do SBT como "Um Maluco no Pedaço", confirmou que o reboot da série já está em contrato com o serviço de streaming "Peacock", que pertence à NBCUniversal.

"Estou neste negócio há 30 anos e isso não acontece. Eles encomendaram duas temporadas completas 'Um Maluco no Pedaço' com base na qualidade da ideia e no trabalho que fizeram", contou Smith.

A iniciativa de fazer nova versão da história de um garoto da Philadelphia que vai morar com os tios na vizinhança luxuosa de Bel-Air, em Los Angeles, começou depois que uma edição que mostrava como os personagens estariam 30 anos depois viralizou na internet.

A série foi exibida entre 1990 e 1996 nos Estados Unidos, mas se popularizou no Brasil principalmente na década seguinte.