‘Tony Hawk’s Pro Skater 1+2’. remaster dos títulos já está disponível para novos consoles

Na eterna montanha-russa da nostalgia, quem ganha somos nós. Como um skatista que vai e volta num half-pipe, as rampas em formato de “U”, já era hora de “Tony Hawk’s Pro Skater 1+2” chegar, presenteando uma geração com o retorno, em versão remasterizada, dos dois primeiros jogos da franquia para PC, PS4 e Xbox One.

Quem é fã do primeiro jogo desde o lançamento em 1999, e do segundo, em 2000, vai gostar mais ainda com os aprimoramentos da remaster: gráficos e jogabilidade atualizados, além de outros recursos. Quem ainda não conhece, tem a oportunidade de entrar em contato com dois clássicos, sentindo um gostinho de como era jogar uma das primeiras franquias a levar o mundo do skate, com sucesso, ao controle do joystick.

Letícia Bufoni representa! / Reprodução

A proposta continua igual: em diferentes pistas, 18 contando os dois títulos, o jogador precisa realizar manobras para vencer desafios em várias missões. Os cenários são verdadeiros paraísos dos skatistas, com rampas, canos e outros objetos “skatáveis” para todo lado. É possível deixar seu personagem a sua cara e desbloquear até 22 estrelas do esporte mundial, incluindo as originais e ainda novos nomes, como a brasileira Leticia Bufoni.

O modo multiplayer permite que você entre em competições com até oito jogadores, uma atualização muito bem vinda na era covid-19. Outro recurso é poder construir pistas à sua maneira, com diversas opções de arquitetura “skater”.

A trilha sonora está caprichada, com clássicos que embalam do punk rock ao hip hop. A cereja do bolo é a adição de “Confisco”, canção do Charlie Brown Jr., uma conquista da mobilização dos fãs na internet, que inicialmente pediam a inclusão de Chorão entre os personagens.