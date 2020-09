Taylor Swift bate recorde de Whitney Houston e fica 46 semanas no topo da Billboard

O novo álbum de Taylor Swift, "Folklore", completou seis semanas no topo da Billboard 200, a principal parada dos Estados Unidos. Com isso, é o disco com mais tempo na lista em quase quatro anos.

A cantora também empatou com Whitney Houston e se tornou a artista com mais tempo na parada, 46 semanas com sete álbuns lançados.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Artista recria rosto de Jesus Cristo com inteligência artificial; confira o resultado completo

Salas de cinema esperam pelo sinal verde da Prefeitura de São Paulo e podem reabrir em setembro

Durante a carreira, Houston emplacou quatro álbuns no topo da lista: Whitney Houston (14 semanas em 1986), Whitney (11 semanas em 1987), The Bodyguard (20 semanas entre 1992 e 1993) e I Look To You ( 1 semana em 2009).

Além de Taylor Swift, estão no topo da parada da semana a trilha sonora do musical "Hamilton", Metallica, DaBaby e Katy Perry. A banda a ficar mais tempo no topo da Billboard na história são os Beatles, com 132 semanas consecutivas.