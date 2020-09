ComiXology disponibiliza HQs do Pantera Negra para download gratuito

O site Comixology, que faz parte da empresa Amazon, disponibilizou gratuitamente no sábado (5) diversas histórias em quadrinhos sobre o Pantera Negra, todas em inglês. A promoção começou uma semana depois da morte do ator Chadwick Boseman, que interpretou o herói nos cinemas.

A ação não foi divulgada oficialmente pelo Comixology, mas alguns usuários nas redes sociais Twitter e Reddit notaram e compartilharam a promoção. Foram disponibilizadas, ao todo, 256 edições de quadrinhos sobre o super-herói da Marvel, que podem ser baixadas diretamente no site. A data de encerramento da promoção ainda não foi divulgada.

Reprodução/ComiXology

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Beyoncé e Serena Williams encarnam Mulher-Maravilha em nova HQ da DC Comics

As histórias incluem as primeiras edições das HQs solo do rei de Wakanda, lançadas em 1977 e 1988. Ele estreou no universo Marvel em 1966, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Também estão disponíveis os dois volumes escritos por Ta-Nehisi Coates, o primeiro de 2016 e o segundo de 2019, que continua sendo publicado até hoje e mostra o Pantera Negra encontrando o Império Intergaláctico de Wakanda.

Também foram disponibilizadas outras HQs sobre personagens do universo do herói: as séries Shuri, de 2018, focada na história da irmã do Pantera Negra, e Killmonger, do mesmo ano, que conta a história do vilão mostrado no filme Pantera Negra.

Nos cinemas, Shuri, vivida por Letitia Wright, é cotada para assumir o título de Pantera Negra após a morte de Boseman, algo que já ocorreu anteriormente nos quadrinhos, nas edições entre 2008 e 2010 – que estão na promoção.

Também é possível baixar a série Pantera Negra e os Agentes de Wakanda, de 2019, que mostra o rei T’challa, nome do herói, liderando os Vingadores e uma equipe de agentes secretos que inclui as personagens Vespa, Okoye e Harpia.