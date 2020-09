Mulher dá à luz em casa, mas não sabia que estava grávida; entenda o que aconteceu

Imagine pensar que você tem uma hérnia e de repente descobrir que na verdade está grávida e ainda mais, identificar a gravidez somente no momento em que o bebê irá nascer.

Este é o caso da funcionária pública, Michaela Mignone, 30, moradora do Espírito Santo, que foi surpreendida com essa “novidade” quando estava dando à luz.

Michaela comenta que não teve nenhum sintoma característico de gravidez e que no ano passado após identificar uma protuberância na região do umbigo, foi diagnosticada por um médico como sendo uma hérnia. Mignone esclarece que estava prevista para operar da hérnia no começo deste ano, mas devido a pandemia teve que adiar os planos cirúrgicos.

Seguindo sua vida cotidiana, um dia antes de Cecília (novo bebê) nascer, a funcionária pública sentiu um leve desconforto na região abdominal e acreditando ser uma piora no estado de sua hérnia, foi orientada pelo médico em questão que naquela semana teria que fazer uma cirurgia de emergência e logo após ser medicada, retornou à sua casa.

No dia seguinte, a dor se espalhou por todo o corpo e antes mesmo de chegar ao carro, Michaela entrou em trabalho de parto. Diego, o esposo, chamou o resgate, mas contou com a ajuda do primo de Mignone, que é enfermeiro para trazer a pequena Cecília o mundo.

Por fim, o caso se tornou viral e soma-se à milhares de “surpresas” deste tipo que acontece frequentemente com algumas mulheres.