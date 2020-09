Lançamentos da Netflix: confira a lista com os novos títulos disponíveis a partir desta terça-feira (8)

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix disponíveis a partir desta terça-feira (8)

#Alive

Um vírus terrível destrói a cidade, e um homem se tranca no apartamento para sobreviver. Desconectado do mundo, ele tenta desesperadamente encontrar uma saída.

A Bagagem

A bordo de uma nave espacial onde almas são preparadas para reencarnar, a vida de um tripulante solitário vira de cabeça para baixo com a chegada de uma nova assistente.

Cinquenta Tons de Liberdade

Recém-casados, Anastasia e Christian curtem a vida a dois. Mas uma figura do passado ameaça a felicidade do casal.

The Post — A Guerra Secreta

O The Washington Post enfrenta um dilema quando o jornal concorrente denuncia uma conspiração de décadas envolvendo o presidente dos Estados Unidos.

StarBeam (2ª temporada)

Com o Capitão Barba de Peixe e a Marla Malvada soltos por aí, só a pequena heroína StarBeam pode salvar o mundo.