Grey’s Anatomy: E agora? Ellen Pompeo revela quando deixará a série

Um dos maiores medos dos fãs de Grey’s Anatomy é que um dia a série termine e para a tristeza de alguns, ela pode não se prolongar por muitos anos.

Sucesso de audiência mundial, Grey’s Anatomy conta atualmente com 16 temporadas e já começa a trabalhar em sua 17ª season. Mas afinal de contas, quando acabará de fato a trama?

Segundo a atriz Ellen Pompeo (personagem Meredith Grey), em entrevista à jornalista Jemele Hill, os planos são para que ela deixe a série médica em seu auge. “Quero deixar a série enquanto ela estiver no auge. Não quero ficar para sempre. Se me sinto mal ou deixo de me sentir agradecida por estar alí, então deixarei de estar”, comentou Pompeo.

Após ser questionada sobre o motivo do possível fim da trama, Ellen esclareceu também que para ela é muito difícil ver-se envelhecer através das telinhas. "Me ver envelhecer na TV é horrível, pra ser honesta, é a parte mais difícil do meu trabalho". Atualmente a atriz tem 50 anos e há 15 faz parte do elenco.

De acordo com o site Spoiler, os planos são para que Grey’s Anatomy se mantenha no ar ao menos até 2023.

E você, está preparado para o fim de Grey’s Anatomy?