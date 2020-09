Ex-BBB tenta fazer publipost para a Domino's, mas erra e marca concorrente Pizza Hut

A médica Marcela Mc Gowan, que ficou conhecida no país depois da sua participação no Big Brother Brasil 20, cometeu uma gafe 'daquelas' em sua conta no Instagram.

Contratada pela Domino's Pizza para fazer um post patrocinado em seus stories (os famosos 'publiposts'), ela se confundiu e marcou logo uma das maiores concorrentes da rede: a Pizza Hut.

Ao perceber o erro, Marcela apagou rapidamente a sua publicação. Entretanto, o estrago já estava feito: alguns internautas já haviam printado a tela, que logo viralizou nas redes.

A imagem original mostra Marcela ao lado de uma pilha de caixas de pizzas da Domino's. Entretanto, ao lado ela escreveu @pizzahutbrasil, marcando a empresa concorrente.

Reprodução / Instagram

Esse tipo de ação de marketing é bastante comum entre os antigos participantes do reality da Globo. Entretanto, a gafe da médica permanece inédita.