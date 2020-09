Especial atrizes: quem são as 5 maiores vencedoras do Oscar?

Tá certo que o Oscar não é um bom medidor de qualidade: foram tantas injustiças na histórico da Academia, que tornaram a credibilidade do maior prêmio do cinema no mínimo duvidosa. Tampouco a arte é uma competição ou está sujeita a comparações qualitativas.

Mas a gente tem que confessar os nossos prazeres proibidos: apesar de todos os exageros do tapete vermelho, dos discursos longos, etc., é uma festa divertida. Além do mais, quem não gosta de uma lista, não é mesmo?

Confira abaixo quais atrizes ganharam mais vezes o Oscar, seja na categoria de Melhor Atriz ou Melhor Atriz coadjuvante:

1) Katharine Hepburn – 4 Oscars / 12 indicações

Reprodução / M de Mulher

Nascida em 1907, Katharine Hepburn foi uma mulher à frente de seu tempo. Conhecida por sua personalidade independente, a atriz sempre esteve ao lado dos movimentos feministas. Na nossa lista, ela lidera isolada: ganhou 4 Oscars, em um total de 12 indicações.

2) Meryl Streep – 3 Oscars / 21 indicações

Reprodução / El País / Getty

Meryl Streep pode não ser a vencedora da nossa lista, mas se o critério fosse o número de indicações à estatueta, ela lideraria isolada: foram 3 Oscars, tendo sido indicada 21 vezes. A atriz continua na ativa com grandes atuações e não seria surpresa caso algum dia viesse quebrar o recorde de Katherine Hepburn.

3) Ingrid Bergman – 3 Oscars / 12 indicações

Reprodução / ingridbergman.com

Nascida da Suécia, a protagonista de ‘Casablanca’ – um dos filmes mais cultuados da história do Cinema – foi indicada a 12 Oscars e levou 3 estatuetas para casa. Nada mal…

4) Bette Davis – 2 Oscars / 10 indicações

Reprodução / NY Times / Everett Collection

Conhecida por interpretar personagens antipáticas e sarcásticas, Bette Davis foi uma atriz extremamente versátil, indo do melodrama à comèdia com a mesma naturalidade. Das dez vezes em que foi indicada ao prêmio, ganhou duas.

5) Cate Blanchet e Jane Fonda – 2 Oscars / 7 indicações

Agora temos um empate técnico em nosso 5º lugar: Cate Blanchet e Jane Fonda ganharam dois Oscars, além de terem sido indicadas 7 vezes ao prêmio. Será que alguma hora elas desempatam?