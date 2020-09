Delivery macho: restaurante inova na forma como entrega seus pedidos; saiba como

Já parou para pensar na possibilidade de receber seu pedido de um restaurante com um “plus” na entrega?

Diferente do que talvez você esteja pensando, esse serviço adicional não é na composição do pedido, mas sim na forma como ele é entregue.

Foi pensando nisso que o restaurante japonês Imazushi, do chef Masanori Sugiura, lançou o serviço conhecido como “Delivery Macho”, que consiste na entrega dos pedidos dos clientes, por fisiculturistas. E não, não é só isso. Além da entrega feita pelos “bombados”, o consumidor ganha um show de striptease, com direito a pose e tudo mais.

Como se trata de um plus no pedido, o mesmo acontece no valor do serviço. Para se ter a visita dos fisiculturistas, os clientes precisam comprar ao menos 7.000 em produtos, o equivalente à 355,82 (na cotação atual – 08/09 – às 09:41).

Ficou curioso e quer conferir algumas das entregas? Assista abaixo um vídeo com alguns trechinhos do “Delivery Macho” e com mais explicações do novo serviço japonês: