CCXP detalha planos para edição virtual com ingressos de graça a R$ 450

A CCXP detalhou, nesta terça-feira (8), os planos para a sua edição digital do festival de cultura pop e geek, em dezembro deste ano. O evento “CCXP Worlds: A Journey of Hope” substitui a convenção presencial, cancelada pela pandemia de covid-19.

Segundo a organização, serão cinco transmissões simultâneas, todas com possibilidade de participação gratuita, via cadastro disponível a partir do dia 15 de setembro. No mesmo dia, abrem as vendas para pacotes especiais, com maior interatividade durante os eventos e opções de descontos e brindes.

Mesmo na versão digital, a CCXP promete uma programação com celebridades de Hollywood, anúncios, trailers inéditos, premiéres e paineis sobre produções do cinema, televisão e streaming. Há também espaço para quadrinistas em um Artists’ Valley virtual, em que profissionais exibirão seu trabalho e oferecerão artes originais.

Tradicional na feira, os cosplays terão espaço para apresentações, concursos e workshops para ajudar nas fantasias. Análises e comentários de todo o evento, além de entrevistas exclusivas, marcam a transmissão do Omelete, portal colunista do Metro Jornal.

O também marcante Meet and Greet (conheça e cumprimente) será adaptado, com encontros pela telinha com celebridades – nomes ainda serão anunciados e a participação pode ser cobrada, dependendo do convidado.

O “CCXP Worlds: A Journey of Hope” acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, no portal oficial do festival. A organização garante que os ingressos pagos (veja detalhes abaixo) serão de lote único, com os mesmos valores seguindo até o início do evento.

CCXP Worlds: A Journey of Hope: inscrições e ingressos

FREE EXPERIENCE – Sem custo, com cadastro

• Acesso à plataforma CCXP Worlds*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos

DIGITAL EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Descontos em parceiros

• Pré-venda CCXP21

HOME EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00 + frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Home Kit: credencial física em um kit com cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds

• Descontos em parceiros

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Pré-venda CCXP21

EPIC EXPERIENCE – Valor R$ 450,00 + frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Epic Kit: credencial física e produtos oficiais CCXP Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, pins, stickers, dois cordões e tag de porta

• Descontos em parceiros

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Pré-venda CCXP21

• Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21