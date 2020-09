Beyoncé e Serena Williams encarnam Mulher-Maravilha em nova HQ da DC Comics

A DC Comics se inspira em mulheres bem reais para a nova série de quadrinhos da Mulher-Maravilha. Reais e, mesmo assim, muito inspiradoras.

"Mulheres Maravilhas da História" vai tera heroína interpretada por nomes como Beyoncé, a tenista Serena Williams, a cantora Janelle Monáe, a ativista Emma Gonzalez, além da senadora norte-americana Elizabeth Warren.



Com curadoria da escritora Laurie Halse Anderson, o time tem apenas mulheres no roteiro e na arte do projeto.

O livro já está em pré-venda na loja da DC, por US$ 16,99 (algo em torno de R$ 90 com cotação desta terça-feira, 8 de setembro). O lançamento vem só em 1º de dezembro.