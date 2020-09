10 sugestões para antecipar as compras do Dia das Crianças e garantir a entrega dos presentes

O Dia das Crianças é a próxima data festiva do calendário. Todos os anos, as crianças esperam pelo dia 12 de outubro para ganhar seu presente especial – muitas vezes até maior do que no Natal. De acordo com a Pesquisa Hábitos de Consumo de 2019, o ticket médio dos presentes do Dia da Criança foi de R$ 206, 54% maior que o do Natal do mesmo ano, que foi de R$ 157,89. Desde 2016, o valor do ticket do presente do dia 12 de outubro vem crescido até 8% ao ano.

Este ano, a pandemia fez aumentar as vendas online em pelo menos 137,35%. O dado é do mês de maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria com o Movimento Compre & Confie. Com operações mais restritas nas lojas físicas, os consumidores estão preferindo o e-commerce.

Com a recente paralisação dos Correios, em greve há três semanas, a maior parte das encomendas estão levando mais tempo aos destinatários e muitos sites de e-commerce tem informado sobre os atrasos em suas páginas na internet. Por isso, pode ser prudente antecipar as compras se a opção for utilizar o comércio eletrônico neste Dia das Crianças.

Selecionamos 10 brinquedos criativos, diferentes do convencional, que vão fazer sucesso entre os pequenos neste Dia das Crianças. Confira:

1. Fábrica de Pulseiras Gel Jóias Fun







Fábrica de pulseiras de cristal gel para criar mais de 20 jóias. Acompanha base com suporte, placa com 6 moldes, pistola, 2 ampolas, 1 cordão, 2 anéis, 6 sachês de brilho para decorar e 6 sachês de cristal gel. Recomendado para crianças maiores de 5 anos de idade. Compre a partir de R$ 289,99.

2. Go Glam Nail Printer Sunny Multicolor







Kit de unhas para fazer em casa e facilmente personalizá-las em minutos. Com 5 cartuchos e cores exclusivas de esmaltes para escolher. Podem misturar e combinar para decorar 125 unhas de qualquer tamanho; a fórmula revolucionária de verniz para unhas é completamente não tóxica e segura para crianças. Compre a partir de R$ 188,90.

3. Air Hogs Zero Gravity Laser Racer







O Zero Gravity Laser Racer conta com a tecnologia que permite que o carro desafie as leis da gravidade. Dirija pelo chão, suba pelas paredes e até fique de cabeça para baixo. Seus 5 sensores de controle direcional e infravermelho permitem que o Laser Racer Gravidade Zero persiga um feixe de luz na direção que desejar. Apague as luzes para obter o efeito máximo e observe as luzes LED mudarem de cor enquanto corre ao longo da parede. Compre a partir de R$ 373,80.

4. Máscara do Batman Troca Voz







Para quem gosta de super-heróis, a Máscara do Batman troca voz muda sua voz para soar como a do homem morcego. Não recomendável para menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. Compre a partir de R$ 269,00.

5. Massinha Areia Divertida Castelo Dm Toys







Areia divertida castelo contém: 03 sacos de areia de modelar com 300g (peso líquido da areia 900g) 01 bandeja de plástico 01 rolo de plástico com suporte 01 rolo de plástico 06 moldes de plástico 01 pá de plástico 01 rastelo de plástico (ancinho). Compre a partir de R$ 43,36.

6. Drone Ufo Vermelho Sensor por Gestos Candide







Air Hogs Supernova permite fazer movimentos que desafiam a gravidade com o poder das próprias mãos. Você pode executar mais de 30 movimentos e 9 super truques. Nenhum toque é necessário, apenas o movimento das suas mãos consegue movimentar o Air Hogs através dos sensores. Compre a partir de R$ 43,36.

7. Mesinha Didática com duas cadeiras Infantil Poliplac







Ideal para auxiliar no desenvolvimento da imaginação, incentivando a descoberta e a exploração da criança. a Mesa Didática da Poliplac é a opção ideal. Acompanha 3 adesivos em 3 temas diferentes, para usar a criatividade e colar, para meninos e meninas. Vai acompanhar a brincadeira e refeição das crianças. É prática e divertida, fácil de guardar e transportar, tampa abre e fecha com porta objetos e cadeiras com assento anatômico. Compre a partir de R$ 135,90.

8. Gerador de Energia







Com a linha steam gerador de energia a criançada pode transformar um simples motor de brinquedo em um gerador que converte o movimento da mão em energia elétrica e aciona uma lâmpada. Sem bateria e sem poluição. com os componentes do produto a criança monta o seu próprio gerador de energia. o kit conta com uma lâmpada LED com suporte e fios conectados, 1 motor de brinquedo, 2 engrenagens, 1 acessório de caixa de dínamo, 1 tampa transparente da lanterna, parafusos e 1 caixa de dínamo. Compre a partir de R$ 49,83.

9. Labirinto de Plantas







Com o brinquedo educativo labirinto de plantas a criança irá construir o labirinto acompanhando as fases da germinação das sementes até o crescimento das raízes e das folhas das plantas. o kit conta com 3 estruturas principais sendo eles uma câmara de cultivo, um pote de água e um recipiente de solo e outros acessórios conta-gotas, lupa, cartões de cobertura. Compre a partir de R$ 44,90.

10. Playset Grande Harry Potter







Continue as aventuras de harry potter com o grande salão de hogwarts deluxe playset. O grande salão tem abertura e fechamento de paredes, luz, efeitos, e inclui mini figuras. Ele interage com a varinha mágica, código 2110 (vendido separadamente). Compre a partir de R$ 390,33.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.