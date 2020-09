Ranking: os 8 melhores destinos turísticos do Brasil, segundo o Tripadvisor

Todos os anos, o site americano Tripadvisor elege os melhores destinos do mundo para viajar. A premiação tem como base a opinião de seus próprios usuários, que avaliam as atrações, os hotéis, restaurantes e as experiências que determinada cidade pode oferecer. Em 2020, o Brasil teve 8 representantes na lista dos melhores destinos da América do Sul. E aí, vamos ver como ficou o ranking apenas com as cidades brasileiras?

1) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Reprodução / Avianca

Maior destino turístico do Brasil, da América Latina e de todo o Hemisfério Sul do planeta, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. A paisagem da ‘Cidade Maravilhosa’ é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO e a estátua do Cristo Redentor, no topo do morro do Corcovado, foi eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno. Precisa dizer mais alguma coisa?

2) Porto Seguro, Bahia

Reprodução / Tripadvisor

Localizado no sul da Bahia, Porto Seguro foi o ponto de chegada dos portugueses no Brasil. Logo, além de belas praias, o município baiano – também conhecido como ‘A terra mãe do Brasil’ – oferece um centro histórico rico em arquitetura colonial e é ponto de partida para destinos populares como Arraial D’Ajuda e Trancoso.

3) Gramado, Rio Grande do Sul

Reprodução / Politano Viagens

Localizado na Serra Gaúcha, Gramado é sede do festival de Cinema mais importante do Brasil. O município – que possui forte influência da imigração alemã – oferece aos turistas belos parques e lagos, sofisticados hotéis e restaurantes, além de um friozinho incomum em um país tropical como o nosso.

4) Ipojuca, Pernambuco

Reprodução / Viagens Cinematográficas

Parte da Região Metropolitana de Recife, Ipojuca é, mais especificamente onde, está a praia Porto de Galinhas, considerada por muitos a mais bonita do Brasil. O Convento de Santo Antônio, fundado em 1606, também é uma das principais atrações turísticas do município pernambucano.

5) São Paulo, São Paulo

Reprodução / Eduardo Ortega / MASP / Divulgação

A capital do estado mais rico do Brasil é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Sua região metropolitana – a mais populosa do país e da América do Sul – é o lar de 22 milhões de pessoas. Mas nem só de trabalho vive a ‘terra da garoa’: atrações como o Museu de Arte de São Paulo (o MASP), na Avenida Paulista, e o bairro japonês da Liberdade, são imperdíveis.

6) Jijoca de Jericoacoara, Ceará

Reprodução / Catraca Livre

Uma pessoa de férias em Jijoca de Jericoacoara não quer guerra com ninguém. Sol o ano inteiro, mar morninho, uma rede, água de côco… Quero mais o quê dessa vida?

7) Campos do Jordão, São Paulo

Voltamos ao frio. O município mais alto do Brasil (Campos do Jordão está localizado a 1628 metros do nível do mar), também conhecido como ‘a Suíça brasileira’, é perfeito para curtir uma cerveja de fabricação local e um bom fondue. Seus belos parques, como o Amantikir, funcionam como uma válvula de escape para os paulistanos nos fins de semana, dado a sua proximidade com a capital do estado.

8) Foz do Iguaçú, Paraná

Reprodução / Wikimedia Commons / Maury Santos

Localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, Foz do Iguaçú é o terceiro destino mais visitado por estrangeiros no Brasil. O município paranaense é famoso por suas suas impressionantes cataratas e a Usina de Itaipu que, até 2003, ostentou o título de maior barragem do mundo.