Museu do Ipiranga comemora Independência com Chico Buarque e visita virtual

Ainda hoje, o grito do Ipiranga ecoa por todo o Brasil. É por isso que a comemoração anual “Museu do Ipiranga em Festa”, realizada em São Paulo em homenagem à Independência, está rolando de forma virtual, para brasileiros dos quatro cantos do país. E com uma grande celebração musical: o lançamento do videoclipe de uma versão especial da música “Paratodos”, de Chico Buarque.

A canção recebeu arranjo inédito de Carlinhos Antunes e Gabriel Levy para a Orquestra Sinfônica da USP (Universidade de SP) e o Coral da USP. A interpretação ficou por conta das cantoras Anastácia, Kaê Guajajara, Negra Li e Tainara Takua.

O videoclipe, cuja direção é assinada por Maria Thais e Yghor Boy, vai ao ar na segunda-feira, às 14h, nas plataformas do Museu do Ipiranga (ecosdoipiranga.com.br) e de parceiros USP e Sesc SP. O tributo digital terá trechos de edições anteriores da festa popular que ocorria no Parque Independência, assim como fotos pouco conhecidas de uma série de retratos históricos dos séculos 19 e 20.

Tem mais!

A comemoração, que tem apoio do Grupo Bandeirantes, não para por aí. Desde o dia 24 do mês passado, a campanha “Ecos do Ipiranga – Um museu onde a história ganha novas histórias” está reunindo uma série de ações digitais revelando as narrativas ligadas ao museu sob diversos pontos de vista, expandindo a comemoração para a internet.

São vídeos, fotografias, filtros no Instagram com figuras históricas, como Dom Pedro 1º e Maria Quitéria, podcasts com muitas curiosidades sobre a instituição, um aplicativo com visita virtual ao museu em 3D, entre outras ações, disponíveis nas redes sociais do museu e no site.

Quer conhecer?

O Museu do Ipiranga lança uma visita virtual em 3D aos seus históricos jardins e outros ambientes. Nela, é possível caminhar com seu avatar, além de fazer um voo panorâmico. A visita virtual, já disponível para Windows, iOS e navegadores, é como poder caminhar em um game do ponto turístico de São Paulo.