Momento fofura! Gatinho é ‘contratado’ como segurança, após visitar hospital por meses

Com crachá de identificação e tudo mais! Essa é a história de Elwood, um gatinho que foi “contratado” pelo Hospital Epworth, em Melbourne, Austrália, após visitar por meses o local.

Segundo o relato de funcionários, Elwood, diariamente, vai até a porta do hospital e fica parado por um “turno”, como se estivesse vigiando o centro médico. A consistência e visitas frequentes do pet, por cerca de um ano, fizeram com que a equipe decidisse por considerá-lo como um membro da equipe, foi então que mesmo de maneira extraoficial, o felino ganhou seu crachá.

E ao contrário do que se imaginava, Elwood não é um gatinho de rua. Foi descoberto que ele mora do outro lado da rua e vem todos os dias para sua “jornada de trabalho”.

Em entrevista ao site Bored Panda, Chantel Trollip, patologista do Epworth, disse o seguinte: “Quando o vi pela primeira vez, ele não estava usando nada, então presumi que fosse um gato de rua. Então alguém colocou uma coleira e uma etiqueta nele e agora, mais recentemente, ele tem seu próprio crachá de identificação, que é idêntico aos crachás reais de nossa equipe até os códigos de chamada nas costas”, conclui.

Que história fofa, né? Confira abaixo mais uma foto de Elwood devidamente identificado: