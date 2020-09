Grey’s Anatomy: Novidade! Ellen Pompeo revela novo casal ‘queridinho’ para 17ª temporada

Se você gosta dos casais de Grey’s Anatomy, a 17ª temporada será uma excelente jornada. A atriz Ellen Pompeo (personagem de Meredith Grey), revelou recentemente em sua conta do Twitter que a season que será gravada em breve ganhará um novo casal “queridinho”.

Após ser questionada se poderia contar alguma coisa sobre a mesa de leitura que aconteceu no último dia 3, Pompeo disse: “Sim, tenho um novo casal favorito, não tenho certeza de como vocês vão chamá-los, mas eles são adoráveis, vocês podem se divertir adivinhando quem é”, finalizou.

Yes I have a new favorite couple not sure what you’ll call them …but they are adorable you guys can have fun guessing who !! https://t.co/abmZBafh7D

— Ellen Pompeo (@EllenPompeo) September 4, 2020