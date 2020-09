Netflix: 10 filmes fortes e impactantes

Com tantas opções, fica difícil escolher um filme no catálogo da Netflix. Por isso, confira uma lista com dez filmes fortes e impactantes:

Parasita

oda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa.

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal

Uma crônica dos crimes de Ted Bundy, na perspectiva de sua namorada que se recusou a acreditar na verdade sobre ele por anos.

Fratura

Depois que sua esposa e filha ferida desaparecem da sala de emergência, um homem se convence de que o hospital está escondendo alguma coisa.

Estou Pensando em Acabar com Tudo

Apesar de ter dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem faz uma viagem com seu novo namorado para a fazenda da família dele. Isolados na casa com os pais de Jake durante uma tempestade de neve, a jovem começa a questionar tudo o que imaginava saber sobre seu namorado.

Garota Exemplar

Nick Dunne terá toda mídia atrás dele depois que sua esposa Amy Dunne desaparece no dia do quinto aniversário de casamento.

Um Olhar no Paraíso

Susie, uma menina de quatorze anos, é assassinada e decide não ir embora enquanto o crime não for resolvido.

A Vida de Gale

Quando um professor do Texas favorável a eliminação da pena de morte é acusado de um crime injustamente, ele termina no corredor da morte.

Mulher Solteira Procura

Após uma briga com o namorado, Allison Jones decide morar em Nova York a bela com uma desconhecida. No início tudo parece bem, mas logo esta parece uma decisão muito perigosa.

Jogo Perigoso

Uma mulher acidentalmente mata o marido durante um jogo excêntrico. Algemada à cama sem esperança de resgate, ela começa a ouvir vozes e ter visões estranhas.

A Perfeição

Uma prodígio musical problemática e uma nova estrela embarcam em um caminho sinistro e com descobertas que mudam tudo.