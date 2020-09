Schwarzenegger posta foto com cachimbo de ‘Exterminador do Futuro’

O eterno Arnold Schwarzenegger voltou a ser assunto nas redes sociais depois que postou uma foto com um cachimbo talhado em madeira com o rosto de seu personagem no filme ‘Exterminador do Futuro”.

O ator descobriu o cachimbo pela internet e resolveu comprá-lo, mas o artista que fabricou a peça preferiu dá-la para Schwarzenegger.

Mas o ‘Exterminador’ queria realmente pagar pela peça, e ambos resolveram fazer um acordo. Em troca do cachimbo, ele (Schwarzenegger) faria uma foto usando a peça com uma dedicatória e a enviaria ao fabricante, cujo nome no Reddit é RandonLab.

E poucos dias depois, ele recebeu a foto assinada com os dizeres: “Para Radon, obrigado pelo ótimo cachimbo! Arnold Schwarzenegger“.

A fan on Reddit carved this pipe for Arnold @Schwarzenegger’s birthday and then this happened: pic.twitter.com/tOqwMUuhMZ — Yoni (@OriginalYoni) September 2, 2020

O rosto talhado na peça mostra o rosto do Exterminador desfigurado em uma das batalhas do filme.