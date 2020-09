Mapa interativo mostra onde ficava a sua cidade natal milhões de anos atrás

A Terra está em constante mudança: suas placas tectônicas se movem e as massas de terra se separam ou ficam submersas sob os oceanos.

Agora, graças à tecnologia, é possível ver como a sua cidade natal mudou ao longo dos últimos 750 milhões de anos.

Um mapa interativo criado pelo paleontólogo americano Ian Webster permite que você entre em sua cidade natal e selecione um período de tempo de até 750 milhões de anos atrás, ou seja: cerca de 150 milhões de anos antes do surgimento dos animais multicelulares. Ao acessá-lo, muitas pessoas descobrem que suas cidades não estão exatamente onde esperavam.

Ao passar por diferentes períodos de tempo, você pode ver como os primeiros continentes se moveram juntos para formar o supercontinente Pangéia há cerca de 335 milhões de anos, antes de se separarem há cerca de 175 milhões de anos. Você também pode pular para diferentes períodos de tempo, como o Cretáceo, quando os dinossauros vagavam pela Terra ou quando os animais começaram a dar seus primeiros passos na Terra.

Reprodução / CNN

É surpreendente saber que as plantas com flores evoluíram pela primeira vez há cerca de 130 milhões de anos, o que significa que os animais terrestres vagaram pelo globo por cerca de 670 milhões de anos antes de verem uma única flor.

O mapa utiliza o ‘GPlates’, um software para visualização de placas tectônicas, assim como dados de mapas. Seu criador espera que o mapa fascine e surpreenda aqueles que o usam. Por exemplo: você sabia que o estado americano da Flórida costumava ser submerso e que os Estados Unidos já foram divididos por um mar raso?

"Isso mostra que nosso ambiente é dinâmico e pode mudar", declarou Webster à CNN. "A história da Terra é mais longa do que podemos conceber e o arranjo atual de placas tectônicas e continentes é um acidente do tempo. Será muito diferente no futuro e a Terra pode sobreviver a todos nós." – Conclui o paleontólogo.

Para acessar o mapa interativo, clique aqui: https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#120