Descubra oito museus inusitados pelo mundo

Mesmo sem sair de casa durante a quarentena, é possível viajar para diversos lugares do mundo por meio de fotos, vídeos e tours virtuais. Que tal conhecer, mesmo que virtualmente, oito museus selecionados pelo Metro Jornal dentre os mais inusitados e curiosos do mundo? Tem opções para todos os gostos e idades. Mesmo que pareçam estranhos para alguns, eles têm muito a nos ensinar!



Museu dos Relacionamentos Terminados

Museu dos Relacionamentos Terminados / Divulgação

Anéis de noivados, cartas, fotos, ursinhos de pelúcia e até o que sobrou de dreads. Todos os resquícios de um relacionamento que já acabou e lembram a pessoa amada podem virar uma peça deste museu. O Museum of Broken Relationships, considerado uma visita obrigatória para todas as pessoas que já amaram, está localizado em Zagreb, na Croácia, e recebe artefatos do mundo todo. De maneira online, você pode conferir a coleção e também enviar sua memória de um ex-amor. Site oficial.

Museu do Bacalhau

Museu do Bacalhau / Divulgação

Conhecido como “o único local do mundo onde nos explicam quem foi o Brás e o Gomes de Sá”, o Centro Interpretativo da História do Bacalhau, em Lisboa, Portugal, se propõe a contar a história da relação dos portugueses com o peixe mais famoso do país. Em app disponibilizado pelo museu, é possível conferir curiosidades e dicas de receitas. Site oficial.

Museu das Privadas

Museu das Privadas / Divulgação

Inaugurado em 1992 em Nova Déli, na Índia, o Sulabh Toilet Museum reúne uma coleção inusitada de modelos sanitários para explorar a história da higiene e da sanitização. Estão expostas privadas desde 2.500 a.C até as mais atuais e tecnológicas. Fechado provisoriamente em virtude da pandemia, você pode visitá-lo online pelo Google Maps ou na página oficial do Sulabh Toilet. Google Maps.

Museu da Banana

Museu da Banana / Divulgação

Na cidade norte-americana de Mecca, interior da Califórnia, existe uma coleção recorde com 25 mil peças sobre bananas. E para quem gosta da fruta, é possível saborear sorvetes e milkshakes, mas para isso, é preciso esperar a reabertura pós-pandemia.

Museu Subaquático de Arte

Museu Subaquático de Arte / Divulgação

Para visitar pessoalmente esse museu em Cancún, no México, é preciso desembolsar um bom dinheiro: entre 40 e 115 dólares por pessoa. As visitas guiadas pelo mar mexicano garantem uma experiência incrível com esculturas embaixo d’água. Site oficial.

Museu do Esgoto

Museu do Esgoto / Divulgação

Já pensou em ir para Paris e visitar… esgotos a 500 metros da superfície? O Musée des Égouts, que será reinaugurado em 1º de outubro, conta a história das galerias subterrâneas da capital francesa tão detalhadas e já visitadas em “Os Miseráveis”, de Victor Hugo.

Museu do Cup Noodle

Museu do Cup Noodles / Divulgação

O famoso ‘macarrão instantâneo de pote’ tem seu próprio museu em Osaka, no Japão. O local, que está aberto para visitas presenciais, conta a história do alimento que surgiu em 1958 e hoje conquistou até as viagens espaciais. Por lá, você pode fazer suas próprias receitas, assistir documentários e conhecer a fabricação da comida popular asiática.

Museu Falológico

Museu Falológico / Divulgação

O museu, que tem sede em Reykjavík, na Islândia, deve ser o único do mundo que possui uma coleção de falos. São mais de 200 peças de quase todos os mamíferos registrados que, segundo a curadoria, serve para estudo da ciência biológica.