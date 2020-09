Amazon Prime: 5 animações divertidíssimas para curtir no fim de semana

Fim de semana chegando, ainda está difícil de sair de casa… Que tal aproveitar a oportunidade para ver – ou rever – no conforto do lar algumas animações divertidíssimas? Preparamos para vocês uma lista com 5 delas que estão disponíveis na Amazon Prime. Confira abaixo:

Shrek (2001)

Reprodução / DreamWorks Pictures

‘Era uma vez, em um pântano longínquo, um ogro genioso chamado Shrek, cuja solidão preciosa é repentinamente quebrada pela invasão de personagens irritantes dos contos de fadas…’

‘Shrek’ foi o primeiro filme da história do cinema a ganhar o Oscar de Melhor Animação, em 2001, ano em que a categoria foi criada. Seu sucesso foi tanto que rendeu mais três continuações e ainda garantiu uma estrela ao personagem principal na Calçada da Fama, em Hollywood.

Lilo & Stitch (2002)

Reprodução / Buena Vista Pictures

Quem nunca sonhou em morar no Havaí? Embarque nessa aventura ao lado de Lilo, uma jovem havaiana fã de Elvis Presley, e de Stitch, um alienígena que caiu na ilha por acidente. A trilha sonora do filme do filme conta com 7 músicas de Elvis e foi responsável por apresentar a obra do eterno Rei do Rock a toda uma nova geração de fãs.

Toy Story 3 (2010)

Reprodução / Walt Disney Studios Motion Pictures

Considerado por muitos o melhor filme da franquia, ‘Toy Story 3’ foi uma das únicas animações da história do cinema a também ser indicada ao Oscar de Melhor Filme. A terceira parte da saga dos brinquedos que possuem vida secretamente aborda a transição da infância para a adolescência e conquistou fãs como J.K. Rowling e Quentin Tarantino.

Detona Ralph (2012)

Reprodução / Walt Disney Studios Motion Pictures

Esse é o preferido dos nerds e geeks. ‘Detona Ralph’ é uma espécie de Toy Story dos games, em que os personagens dos jogos eletrônicos sempre ganham vida à noite, após o local de fliperamas em que ‘trabalham’ fechar. Cheio de referências ao mundo dos gamers, o filme conta com ‘participações especiais’ de personagens inesquecíveis como Mário, Sonic e Zangief, do Street Fighter.

Dois irmãos: uma jornada fantástica (2020)

Reprodução / Walt Disney Studios Motion Pictures

A animação, lançada em março desse ano, é toda ambientada em uma cidade mágica onde seus habitantes são elfos, trolls, centauros, sereias e gnomos. Ali, unicórnios são guaxinins e dragões animais de estimação. Dois irmãos elfos adolescentes, Barley e Ian, embarcam em uma aventura com sua van para descobrir se esse mundo de fantasia possui magia o suficiente para terem um encontro com seu pai, que morreu quando eles ainda eram muito novos.