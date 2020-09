Nintendo confirma coleção de jogos 3D de 'Super Mario' para o Switch

Demorou tanto que preocupou. Mas saiu! A Nintendo divulgou nesta quinta-feira (3) uma apresentação com os planos de comemoração dos 35 anos de lançamento de "Super Mario Bros." (1985), jogo que revolucionou a indústria de videogames.

O principal anúncio foi a confirmação da coleção de jogos 3D da franquia para o Nintendo Switch – apontada há meses por rumores e portais especializados. O título "Super Mario 3D All Stars" será lançado no dia 18 de setembro, incluindo "Super Mario 64" (1996), "Super Mario Sunshine" (2002) e "Super Mario Galaxy" (2007). Os jogos foram adaptados para o console, com melhor resolução.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Enquanto não há mais detalhes sobre a chegada da Nintendo no Brasil, o jogo deve estar disponível para compra ou por importação (cujo preço varia em cada loja) ou em versão digital, por R$ 299. Até o momento de publicação da reportagem, o ainda não estava disponível para pré-venda. Não há informações se o título terá tradução para português – o mesmo vale para todos os anúncios desta quinta.

Para aproveitar os três clássicos, porém, é preciso garantir o jogo até o fim de março de 2021. De acordo com a Nintendo, as versões física e digital de "Super Mario 3D All-Stars" serão vendidas por tempo limitado.

Mais novidades

Também para o Switch, a Nintendo trará o título "Super Mario 3D World" (2013), lançado no Wii U. O jogo, bastante elogiado, não conseguiu um grande alcance pelo baixo número de consoles vendidos da geração passada. O relançamento trará ainda um DLC, chamado "Bowser’s Fury" (A Fúria de Bowser). A data de lançamento é 12 de fevereiro de 2021 e o preço também é de R$ 299.

Assinantes do serviço online do Switch terão, a partir de 1º de outubro, uma experiência única com "Super Mario Bros.", baseada no sucesso "Tetris 99", que levou o jogo de arcade ao gênero do battle royale. Em "Super Mario Bros. 35", 35 jogadores encaram as fases do título histórico até que apenas um sobreviva e seja o grande vencedor. Inimigos derrotados no nível são levados aos concorrentes.

Outra novidade nesse serviço é a coleção "Super Mario All-Stars", com os três primeiros jogos da franquia e um bônus, em versão remodelada, disponível nesta quinta no aplicativo "Super NES – Nintendo Switch Online". O jogo foi originalmente lançado para o Super Nintendo em 1993, sendo relançado para o Wii em 2010.

Assista à apresentação completa com mais novidades (em inglês):