Parece que a Gretchen não gostou das críticas sobre seu 18º casamento, entenda o motivo

É, ao que te indica, a cantora Gretchen não ficou muito feliz com o retorno sobre a divulgação oficial, na tarde de ontem (2), sobre a celebração de seu 18º casamento, no próximo dia 30.

A artista teria recebido várias críticas por planejar uma celebração para 100 pessoas, na capital do Pará, durante a pandemia do novo coronavírus.

Para conter os ‘ataques’, Gretchen desativou os comentários da publicação feita ontem. Além disso, a cantora se pronunciou nos stories de sua conta oficial no Instagram com falas como: “Não sou nenhuma maluca sem senso”, “A gente também tem que viver, mesmo estando no meio de uma pandemia”, “Esse evento está totalmente liberado pelo decreto do governo do Pará”.

Por fim, a artista disse ainda que a sua celebração está gerando oportunidades de trabalho para pessoas que ficaram sem emprego durante a pandemia: “O meu casamento está dando oportunidade para aqueles que estavam sem trabalho”.

