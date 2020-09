Os 5 pontos mais altos do mundo: dois deles estão na América do Sul

1) Monte Everest – Nepal / China (8 840 metros)

Localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete (território atualmente controlado pela China), o Monte Everest reina absoluto como a maior montanha da Terra. Parte da cadeia montanhosa dos Himalaias, o lugar atrai alpinistas do mundo inteiro, sedentos por desbravar seus 8 840 metros. Entretanto, nem sempre essa aventura extrema dá certo: mais de 300 pessoas já morreram tentando o feito. Seus corpos permanecem por lá, congelados na mesma posição em que morreram, servindo inclusive de pontos de referência para futuros aventureiros.

2) Aconcágua – Argentina (6 962 metros)

Reprodução / Tripadvisor

Localizada na província argentina de Mendoza, a montanha do Aconcágua é tão alta que pode ser vista até do país vizinho, o Chile. É parte da Cordilheira dos Andes, a maior cadeia montanhosa mais extensa da Terra, que atravessa 7 países da América do Sul.

3) Denali – Estados Unidos (6 190 metros)

Reprodução / Lance King / Getty Images

Localizado no estado americano do Alaska, o pico – também conhecido como Monte McKinley – é o segundo ponto mais alto das Américas.

4) Monte Kilimanjaro – Tanzânia (5 895 metros)

Reprodução / Afripics.com / Alamy Stock Photo

Único representante do continente africano na lista, o Monte Kilimanjaro é, na verdade, um vulcão adormecido. As florestas ao redor do monte possuem uma fauna riquíssima, com muitas espécies ameaçadas de extinção.

5) Pico Cristóbal Colón – Colômbia (5 700 metros)

Reprodução / Handout / Project Possible / AFP

Mais um representante da América do Sul na nossa lista, o Pico Cristóbal Colón, na Colômbia, foi escalado pela primeira vez em 1939. Por conta do aquecimento global, há um processo de degelo visível no local.