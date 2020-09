Netflix: 5 séries femininas pouco conhecidas e não recomendadas para menores

A Netflix possui algumas séries pouco conhecidas protagonizadas por mulheres que valem a pena entrar para a sua lista. Confira quais são:

Entendeu ou Precisa Desenhar?

Três amigas de um bairro pobre tentam encontrar humor e esperança em suas vidas, apesar dos problemas com namorados e de suas famílias disfuncionais.

Desenfrenadas

Três jovens fazem uma viagem para escapar de seus problemas, mas se cruzam com uma mulher desesperada que os força a mudar de direção.

Valéria

Valéria é uma escritora em crise tanto com seus romances quanto com seu marido e com a distância emocional que os separa. Ela se refugia em suas três melhores amigas: Carmen, Lola e Nerea, todas imersas em um turbilhão de emoções sobre amor, amizade, ciúme, infidelidade e dúvidas.

A Casa Das Flores

A perfeição exterior de uma empresa familiar de flores esconde um lado repleto de segredos disfuncionais.

Amor Ocasional

Quando a parisiense Elsa cisma com um ex-namorado, suas amigas resolvem ajudá-la contratando um acompanhante em segredo, mas nada sai como o esperado.