La Casa De Papel: Vídeos de Tóquio e novo personagem durante gravações da 5ª parte vazam

As gravações da 5ª parte de “La Casa De Papel” estão a todo vapor e a cada semana novos vídeos gravados por fãs acabam vazando. Desta vez, imagens de Úrsula Corberó e Miguel Ángel Silvestre, cujo personagem ainda não foi revelado, movimentaram as redes sociais.

Gravadas em Lisboa, as cenas parecem ser flashbacks de dias em que Tóquio ainda não havia entrado para a Resistência ou era uma foragida da polícia.

Confira a sequência na qual a ladra aparece muito feliz e próxima do personagem misterioso que entrará nos novos episódios:

LCDP5: Vídeo del rodaje en Portugal (Elevador da Bica) en el que se ve a Úrsula y Miguel…Tienen toda la pinta de ser una pareja. Thank you so much @uldmt64 for the information!! #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/o2w6sDwEMP

— VoiceofReason (@30andAlive) September 1, 2020