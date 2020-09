De Volta Para o Cinema: Festival incentiva a retomada das salas com ingressos entre R$ 5 a R$ 20

Para alguns, uma ideia distante. Para outros, está aqui, pertinho. Começa nesta quinta-feira (3) o festival De Volta Para o Cinema, evento que busca levar a população para as telonas. Com abrangência nacional, a programação conta com filmes de sucesso e ingressos baratos.

A partir de hoje, o festival entra em cartaz nas cidades em que as salas de cinema já estão abertas. Nos municípios em que isso ainda não é realidade, como São Paulo, a ideia é que ele entre em cartaz logo na primeira semana de retomada.

Para chamar os espectadores, uma programação com oito eixos temáticos repleta de blockbusters e filmes conhecidos, que garantem um público variado. As listas vão desde clássicos pop a longas de terror, passando por obras geek, infantis e comédias nacionais.

“Matrix”, “Tubarão”, “Divertida Mente”, “Os Vingadores”, “ET – O Extraterrestre”, “Pantera Negra”, e, não poderia faltar, “De Volta Para o Futuro” são algumas das opções. No total, há 26 filmes, cuja exibição varia conforme a sala de cinema, que define a programação.

Reações

Desde o seu anúncio, no mês passado, o festival gerou polêmica na internet. Isso porque a parceria entre exibidores, distribuidoras, fornecedores e produtoras vai na direção oposta do que vem ocorrendo no meio audiovisual desde que a pandemia começou. Mostras, festivais e até títulos inéditos estão pulando as salas de cinema para chegar direto nas plataformas de streaming e na internet enquanto ainda não há vacina contra a covid-19.

O festival, por outro lado, diz que garante a segurança dos espectadores seguindo as normas que já conhecemos bem. Segundo a Feneec (Federação das Empresas Exibidoras de Cinema), isso inclui: oferta de álcool em gel ao longo do percurso do cliente; assentos vazios entre as pessoas para distanciamento; intervalos entre as sessões para a completa higienização das salas; uso obrigatório de máscara facial; entre outras medidas aprovadas pelas autoridades governamentais.

SERVIÇO: De Volta Para o Cinema. Programação e ingressos em www.devoltaparaocinema.com.br. A partir de hoje. R$ 5 a 20.

Confira as cidades do Brasil em que há salas participando hoje. Outros municípios vão aderir conforme a flexibilização em cada estado.