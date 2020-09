Considerado o filme mais engraçado de todos os tempos, ‘Airplane!’ está disponível na Amazon Prime

Considerado o filme mais engraçado de todos os tempos, ‘Airplane!’ está disponível para streaming na Amazon Prime. A comédia americana – que no Brasil é mais conhecida pelo título de ‘Apertem os cintos… O piloto sumiu!’ – foi lançada em 1980 e, após um estrondoso sucesso de público e crítica, tornou-se objeto de culto entre os cinéfilos.

A produção, uma paródia dos filmes de catástrofe (um dos gêneros preferidos de Hollywood), custou apenas 3.5 milhões de dólares, mas deu um retorno de $158 milhões em bilheteria aos seus criadores, que ainda foram indicados ao Globo de Ouro de melhor filme de comédia no mesmo ano de seu lançamento e ao BAFTA de melhor roteiro.

Desde então, ‘Apertem os cintos…’ entrou para quase todas as listas de filmes mais engraçados de todos os tempos. Em 2012, ficou em primeiro lugar em uma enquete das ‘50 melhores comédias de todos tempos’ promovida pela revista especializada em cinema Empire, desbancando favoritos como ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’, de Woody Allen, ‘Em busca do cálice sagrado’, do Monty Python e ‘O jovem Frankestein’, de Mel Brooks.

Cheio de trocadilhos verbais e visuais, ‘Apertem os cintos…’ é um equilíbrio perfeito entre humor surreal e comédia pastelão. Em tempos de pandemia de COVID-19, nada melhor do que dar aos nossos nervos – merecidamente – um pouco de alívio cômico.