The Batman: Filmagens são interrompidas após caso de covid-19 em equipe

"The Batman", produção mais recente sobre o herói de Gotham City, teve as filmagens interrompidas novamente por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o site Deadline, uma pessoa da equipe testou positivo para a covid-19.

Segundo comunicado da Warner, o funcionário está isolado, conforme os protocolos sanitários. Ainda não há previsão de retorno da produção, baseada na Inglaterra.

O filme, estrelado por Robert Pattinson, havia sido retomado há apenas três dias, depois de cinco meses de interrupção por conta da pandemia.

Antes da paralisação por conta da pandemia, o diretor Matt Reeves afirmou que tinha rodado apenas 25% do filme. A previsão de estreia é 1º de outubro nos Estados Unidos.