Anitta voltou com antigo namorado? Descubra quem é a possível ‘bola da vez'

A cantora Anitta acabou de voltar de suas férias na Europa e um comentário no Instagram levantou um alerta: “Estaria a artista namorando outra vez um antigo affair?”.

Ao que tudo indica e o que levantou a suspeita dos fãs da cantora, a “bola da vez” seria Gui Araújo, último compromisso assumido antes de sua eurotrip.

A suspeita foi levantada logo após Gui comentar uma postagem no perfil do cachorro de Anitta em que a cantora aparece de biquíni. O comentário deixado por Araújo foi: “Nossa heim, sua dona tem telefone?”.

A mensagem do artista rapidamente foi respondida pelos fãs, muitos apoiando o retorno do casal. Além disso, Anitta não apagou as fotos antigas com Gui de seu perfil. E você, o que acha disso?

Confira abaixo a publicação que está na “mira” dos fãs: