'Emily in Paris': Netflix divulga trailer de nova série com Lily Collins

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (1º), o primeiro trailer da nova série de Darren Star, "Emily in Paris", protagonizada por Lily Collins.

A série conta a história de Emily, uma jovem norte-americana que se muda para Paris após ser contratada por uma agência de marketing. Darren Star dirigiu outras produções de sucesso, como "Sex and the City" e "Younger".

A primeira temporada tem 10 episódios e estreia na Netflix no dia 2 de outubro. O elenco também conta com Lucas Bravo ("La Crème de la Crème"), Kate Walsh ("The Umbrella Academy" e "13 Reasons Why"), William Abadie ("Homeland"), Ashley Park (Crônicas de San Francisco),Camille Razat ("Rock'n Roll: Por Trás da Fama"), Bruno Gouery ("50 São os Novos 30") e Samuel Arnold ("National Theatre Live: Antony & Cleopatra").