Chaves: relembre 3 momentos de ‘chorar’ assistindo ao seriado

O seriado Chaves (Chavo del Ocho, em espanhol) protagonizou diversos momentos de felicidade, risos e comoção. Com seu carisma e texto “inocente” a produção mexicana se tornou sucesso de audiência em muitos países, ganhando dublagens em diversos idiomas.

Embora a maioria dos episódios remetam à situações de alegrias, há alguns que “arrancaram” lágrimas dos telespectadores, seja por situações tristes ou bastantes emocionantes.

Pensando nisso, separamos abaixo 3 momentos do seriado Chaves que te fizeram “chorar”.

Viagem a Acapulco

Para começar, este com certeza foi um dos momentos mais tristes de Chaves. Após a Vila toda ir à cidade de Acapulco, o pequeno morador do barril foi deixado para trás e com isso teria que ficar sozinho. Contudo, uma visita mudaria toda essa história. Comovido com a situação de Chaves, Seu Barriga o convida para passar também as férias em Acapulco. Relembre abaixo o momento:

Ladrão

Ninguém gosta de ser acusado injustamente, né? E o mesmo aconteceu com o Chaves.

Após ter objetos dos moradores da Vila escondidos em seu barril por um ladrão que fingia trabalhar na Vila, Chaves foi acusado por todos como sendo o responsável pelos furtos. “Ladrão, ladrão, ladrãozinho, seu ladrão”. Decidido a ir embora da Vila, Chaves acaba voltando e desejando que o verdadeiro ladrão se converta em uma pessoa melhor.

Indo sozinho para a escola

Chegaram às aulas, mas Chaves, diferente de seus amigos, não tem quem o leve para a escola.

Comovidos com a situação do pequeno morador da Vila, Quico e Chiquinha resolvem oferecer Dona Florinda e Seu Madruga para acompanhá-lo neste dia tão importante. Assista de novo e relembre este momento: