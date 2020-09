Charlie Brown Jr. lança novo clipe de 'Confisco' com discurso de Chorão

O Charlie Brown Jr. lançou nesta terça-feira (1º) um novo clipe para a música "Confisco", lançada em 1999 no álbum "Preço Curto…Prazo Longo".

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Game ‘The Last of Us Part II’ lidera a ‘Promoção dos Essenciais’ da PlayStation Store

Festival de Veneza abre nesta quarta de forma presencial

A faixa faz parte da trilha sonora do jogo "Tony Hawk Pro Skater 1+2", que será lançado nesta sexta-feira (4). O clipe novo mistura cenas do game com imagens da banda, incluindo vídeos inéditos de Chorão.

O clipe começa com um discurso do vocalista na época, que também acaba se encaixando no contexto atual. "Foi um ano de muitas dificuldades, foi um ano de muitas mudanças. Aconteceram muitas coisas boas, colocou a gente no caminho de novo do crescimento, do entendimento", diz Chorão. "Vamos vencer e provar que é possível. Pode demorar, mas a gente vai dar um jeito, vai superar essa crise e vai voltar a ser bem feliz."