Amazon Prime: 6 estreias de arrepiar em setembro

O Amazon Prime atualizará seu catálogo com estreias de suspense e terror que irão arrepiar os espectadores. Confira:

Halloween (8 de setembro)

Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez.

Fear The Walking Dead (15 de setembro)

A série nos leva ao começo do apocalipse zumbi: uma época na qual o mundo estava mudando rapidamente devido a causas ainda desconhecidas; antes de que alguém pudesse entender exatamente o que estava acontecendo.

Bones (15 de setembro)

Série com 12 temporadas que mostra uma equipe pouco convencional que soluciona alguns dos mais intrigantes e bizarros crimes de todos os tempos com a ajuda de um corajoso instinto, sólidos procedimentos investigativos e tecnologia de última geração.

American Horror Story – 9ª temporada (20 de setembro)

No verão de 1984, cinco amigos saem de Los Angeles para trabalhar como monitores no Acampamento Redwood. No entanto, eles não esperam que o passado macabro do lugar volte para assombrá-los de uma maneira violenta e mortal.

O Mistério do Relógio na Parede

Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. O que o jovem não tem ideia é que seu tio e a vizinha da casa ao lado, Sra. Zimmerman, são, na verdade, feiticeiros.

Tell Me a Story (25 de setembro)

Situada em Nova York, nos dias atuais, a série reimagina os contos de fadas em versões sombrias e distorcidas. A primeira temporada contextualiza "Os Três Porquinhos", "Chapeuzinho Vermelho" e "João e Maria" numa trama envolvendo temas como amor, perda, ambição, vingança e assassinato.